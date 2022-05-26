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Попова заявила, что риски завоза в РФ оспы обезьян есть, но они малы

Игнат Далакян
22:02 26.05.2022
Попова считает главной задачей недопущение распространения болезни внутри страны.
Попова заявила, что риски завоза в РФ оспы обезьян есть, но они малы
© Фото: pexels.com
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Риски завоза оспы обезьян в Российскую Федерацию существуют, но они небольшие - главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня - чтобы не было рисков распространения внутри страны», - сказала Попова в эфире канала «Россия 1».

Попова отметила, что на сегодняшний день нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции. Однако, глава Роспотренадзора порекомендовала чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, особенно в странах, где выявлено это заболевание.

Ранее во Всемирной Организации Здравоохранения заявили, что не считают необходимой массовую вакцинацию на фоне оспы обезьян. Ученый из ВОЗ назвал карантин и отслеживание контактов главным способом противостояния распространяющейся болезни.

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