Reuters: страны G7 обсуждают возможность установки предельных цен на нефть из РФ

Сообщается, что установление предела для цен на нефть из России потребует поддержку таких гигантов-импортеров, как Китай и Индия.

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Лидеры «Большой семерки» ведут «очень конструктивную» дискуссию о возможном ограничении импорта нефти из России. По данным СМИ, в качестве одной из мер называется установление предельных цен на российскую нефть.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства незадолго до начала ежегодного саммита G7. Информацию приводит агентство Reuters.

«Мы на верном пути к достижению соглашения», - заявило неназванное официальное лицо.

Для данного решения потребовалась бы поддержка таких крупных импортеров, как Китай и Индия.

Накануне в американской прессе прозвучала мысль, что США и страны Европы не были по-настоящему готовы к тому, насколько серьезным для них самих окажется экономическое давление от антироссийских санкций. Указывается, что одним из самых тяжелый последствий стал резкий взлет цен на энергоносители, последовавший за сокращением импорта нефти из России.