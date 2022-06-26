В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: страны G7 обсуждают возможность установки предельных цен на нефть из РФ

Марина Крижановская
02:36 26.06.2022
Сообщается, что установление предела для цен на нефть из России потребует поддержку таких гигантов-импортеров, как Китай и Индия.
Reuters: страны G7 обсуждают возможность установки предельных цен на нефть из РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, Global Look Press
Читайте нас на:

Лидеры «Большой семерки» ведут «очень конструктивную» дискуссию о возможном ограничении импорта нефти из России. По данным СМИ, в качестве одной из мер называется установление предельных цен на российскую нефть.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства незадолго до начала ежегодного саммита G7. Информацию приводит агентство Reuters.

«Мы на верном пути к достижению соглашения», - заявило неназванное официальное лицо.

Для данного решения потребовалась бы поддержка таких крупных импортеров, как Китай и Индия.

Накануне в американской прессе прозвучала мысль, что США и страны Европы не были по-настоящему готовы к тому, насколько серьезным для них самих окажется экономическое давление от антироссийских санкций. Указывается, что одним из самых тяжелый последствий стал резкий взлет цен на энергоносители, последовавший за сокращением импорта нефти из России. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:22 В стране и мире
Посол ЛНР в РФ заявил, что на «Азоте» могут находиться еще сотни граждан
22:20 Спорт
Видео
«Только хоккей»: Александр Овечкин ответил на «приглашение» сыграть за сборную РФ по футболу
21:51 Армия
МО РФ: в Запорожье в здании дворца культуры автозавода боевики ВСУ оборудовали казарму
20:08 Армия
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
18:26 В стране и мире
Видео
Путин: США хранят 200 ядерных тактических боеприпасов в шести странах НАТО
Популярное
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Видео
Во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения
МО РФ: Горское и Золотое освобождены российскими войсками и подразделениями НМ ЛНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.