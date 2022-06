В стране и мире NYT: США и ЕС не подозревали, чем для них обернутся санкции против РФ Алиса Краузе В США признали, что власти недооценили уязвимость экономики страны. © Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Соединенные Штаты и страны Европы не были по-настоящему готовы к тому, насколько серьезным для них самих окажется экономическое давление от антироссийских санкций. К соответствующему выводу пришла американская пресса. Одним из самых тяжелый последствий стал резкий взлет цен на энергоносители, последовавший за сокращением импорта нефти из РФ. Причем российская сторона в то же время смогла увеличить объем доходов в нефтегазовом секторе. Причиной нынешней ситуации, по мнению журналистов The New York Times, является то, что власти западных государств изначально сильно недооценили степень уязвимости своей экономики. И теперь в США республиканские силы явно воспользуются недовольством населения из-за роста цен для продвижения своих идей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика