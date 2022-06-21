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«За отвагу» и не только: бойцы ВДВ получили госнаграды за проявленное мужество во время СВО

05:01 21.06.2022
Так, один из награжденных воинов сообщил о минометном обстреле при выполнении задачи на переправе по эвакуации техники. Во время переправы с понтона он смог эвакуировать 15 человек и даже нес одного раненого.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, а также «За отвагу», «Суворова» и «Жукова» личному составу подразделений ВДВ.

«Награжден был медалью ордена за организацию ведения воздушной разведки, в ходе которой была поражена артиллерия противника. Очень горд, что Родина оценила мой поступок», - рассказал начальник службы БпЛА соединения ВДВ Игорь.

Другой военнослужащий - старший техник роты БпЛА Евгений - сообщил, как удалось успешно провести разведку местности во время артиллерийского обстрела и доложить данные, которые позволили нанести удар по националистам.

«После проведения разведки "Орлан-10" возвращался уже обратно. Я во время артобстрела его посадил на поле и вытащил из-под обстрела минометного. Хранил технику в исправном состоянии, после - вернулся обратно в подразделение. Там были переданы разведданные, в результате которых наша артиллерия подавила националистов ВСУ», - уточнил он.

Еще один из награжденных воинов сообщил о минометном обстреле при выполнении задачи на переправе по эвакуации техники. Во время переправы с понтона он смог эвакуировать 15 человек и даже нес одного раненого.

«На понтоне остался один взвод и я получил задачу от командира батальона, что нужно эвакуировать людей с понтона. Я дал команду механику-водителю запустить машину. Запустили машину, подобрались поближе к понтонной переправе, загрузил 15 человек, после чего отправил машину обратно на берег, а сам остался с раненым. Дотащил его до острова и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на «БРЭМ» и меня уже с раненым эвакуировали», - поделился заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен.

Ранее медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» вручили военным ремонтникам Центрального военного округа. Ремонтные подразделения проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения в ходе СВО.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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