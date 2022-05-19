Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от российского газа

Турецкий президент также напомнил о совместном с РФ проекте - строительстве атомной электростанции на побережье.

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Половину потребляемого газа Турция получает из России, поэтому Анкара не может разорвать связи с Москвой. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что его страна поддерживает отношения как с Украиной, так и с РФ.

«С Россией у нас проект АЭС "Аккую". В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник. Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России», - сказал он.

Ранее сообщалось, что примерно половина из 54 иностранных компаний, которые закупают газ у «Газпрома», открыли счета в Газпромбанке., чтобы платить за топливо в российской валюте.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о расчете в рублях с «недружественными» странами за поставки голубого топлива.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов