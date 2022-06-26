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Джонсон заявил о необходимости заместить углеводороды из России

Игнат Далакян
22:52 26.06.2022
Джонсон пообещал, что страна будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в 10 лет, как планировалось во времена до кризиса.
Джонсон заявил о необходимости заместить углеводороды из России
© Фото: Kanz, Sven Keystone Press Agency Globallookpress
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Страны «Большой семерки» понимают, что эпоха углеводородов из Российской Федерации для них подходит к концу. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Все ищут пути адаптации», - сказал британский премьер в интервью телеканалу CNN.

Борис Джонсон предложил заместить в краткосрочной перспективе российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной - развивать зеленую энергетику.

Кроме того премьер-министр Великобритании пообещал, что страна будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в 10 лет, как планировалось во времена до кризиса.

Ранее британский премьер опасался, что из-за ухудшения экономической ситуации в странах Европы на Украину могут оказывать давление, чтобы она заключила невыгодный для себя мирный договор с Россией. По словам Джонсона, «слишком много стран» утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости».

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