Дорога перекрыта: из-за мощных ливней в Симферополе рухнул фрагмент моста

Водители перекрыли дорогу автомобилями, чтобы никто не упал в образовавшуюся дыру.

© Видео: Дырень rub.sova Вконтакте © Фото: rub.sova Вконтакте

В Симферополе обрушился фрагмент автомобильного моста на улице Толстого. По словам жителей, сначала водители подумали, что на мосту произошло ДТП, но потом перекрыли мост, чтобы никто не провалился в образовавшуюся дыру.

На место прибыли сотрудники дорожных служб. По данным РИА Новости, обрушение произошло из-за сильных ливней в регионе.

Ранее на Симферопольском шоссе в Москве обрушился мост. На месте происшествия рассказали, что конструкция находилась в фазе строительства, балка уже была установлена, затем крановщик якобы отошел за сигаретами, произошел хлопок, и она надломилась пополам, рухнув на строительный кран.