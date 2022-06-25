Отошел за сигаретами: кадры рухнувшего на кран моста в Москве

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры с места обрушения моста на Симферопольском шоссе в Москве. На месте происшествия рассказали, что конструкция находилась в фазе строительства, балка уже была установлена, затем крановщик якобы отошел за сигаретами, произошел хлопок, и она надломилась пополам, рухнув на строительный кран.

Кроме того, по данным источника телеканала, предварительная причина произошедшего - разрыв прядей напрягаемой арматуры. Отмечается, что рухнувшая конструкция весит 60 тонн. Также известно, что в скором времени ожидается проведение экспертизы материалов, из которых строился мост.

Напомним, сообщение об обрушении конструкции поступило утром, 25 июня. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.