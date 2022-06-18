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Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы стрелять по жилым домам в Донбассе

Анна Назайкина
10:10 18.06.2022
По информации следователей, в первые семь дней специальной военной операции лейтенант Илья Масличенко приказывал своим подчиненным обстреливать дома в Северодонецке и соседних населенных пунктах.
Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы стрелять по жилым домам в Донбассе
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Двух украинских командиров, которые отдавали приказывали военнослужащим обстреливать дома мирных жителей Луганской Народной Республики, а также общественные места, удалось задержать. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Евгений Вахненко подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса», - сообщили в СК России.

По информации следователей, в первые семь дней специальной военной операции Масличенко приказывал своим подчиненным стрелять по домам жителей Северодонецка и соседних населенных пунктов.

«Эти противоправные действия привели к масштабным разрушениям частных домовладений и объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы "Мир", городского спортивного комплекса, детского сада и медицинского учреждения», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, СК удалось выяснить, что 4 марта текущего года Вахненко из автомата АК-74 застрелил жителя села Волонтеровка в ДНР.

Ранее российские следователи показали кадры допроса командира самоходной артиллерийской батареи ВСУ Дениса Назаров. Отдававший приказы обстреливать жилые дома в ДНР военнослужащий полностью признал свою вину на допросе и попросил прощения у всех пострадавших.

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