Верховный суд расширил пределы необходимой самообороны

Человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом не избивает жильцов и не угрожает насилием.

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Россияне получат право на более широкое применение способов защиты своей жизни в случае нападения лиц, незаконно проникших в жилище. Верховный суд внес соответствующие поправки в законодательство относительно случаев необходимой самообороны, следует из постановления пленума.

Граждане смогут защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц. Человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом не избивает жильцов и не причиняет им вред.

Раньше же защищать себя и свою семью граждане могли только в случае побоев, грабежа или насилия. При этом владелец жилья был ограничен пределами необходимой обороны и должен был оценивать характер опасности насилия или угрозы.

Верховный суд рекомендует судам по делам о самообороне трактовать сомнения в пользу обвиняемого, уточняется в документе.