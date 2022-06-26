Путин посетит Таджикистан и Туркмению на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит визиты в Таджикистан и Туркменистан - там он примет участие в Каспийском саммите. Также российский лидер проведет в Кремле переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном: беседа и рабочий обед», - сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

10 июня новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов совершил свой первый визит в Россию. Путин отметил, что это подчеркивает особый характер отношений двух стран.