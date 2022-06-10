Путин подчеркнул важность первого иностранного визита нового президента Туркмении в Россию

Во время переговоров стороны планируют обсудить много вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях.

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Президент России Владимир Путин во время встречи с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым отметил, что первый его иностранный визит именно в РФ подчеркивает отношения двух стран.

«Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений», - сказал российский лидер во время встречи.

Перед началом президенты двух стран пожали друг другу руки. Во время переговоров стороны планируют обсудить много вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях.

Сердар Бердымухамедов одержал победу на досрочных выборах главы Туркменистана, состоявшихся 12 марта - за него проголосовали 72,97% избирателей. До него страну возглавлял его отец Гурбангулы Бердымухамедов.