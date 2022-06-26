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В НИЦ им. Гамалеи рассказали, что не стоит опасаться вспышки чумы в РФ

Марина Крижановская
01:58 26.06.2022
Представитель НИЦ им. Гамалеи сообщил, что в России развиты службы дератизации и дезинсекции, ведутся наблюдения за природными очагами чумы.
В НИЦ им. Гамалеи рассказали, что не стоит опасаться вспышки чумы в РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В России достаточно средств, знаний и вакцин для противостояния рискам распространения чумы. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученый выразил мнение, что россиянам не стоит опасаться данного инфекционного заболевания. Он указал на наличие в стране специальных противочумных институтов, противочумной службы и вакцины. Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы. Но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы. У нас есть специальные противочумные институты, противочумная служба, подготовлена вакцина против чумы, служба дератизации, то есть уничтожения вредных грызунов - крыс, и дезинсекции - уничтожения блох», - сообщает его слова агентство.

Анатолий Альтштейн указал на основных разносчиков инфекции - крыс и блох и добавил, что в 20 и 21 веке крупных вспышек чумы не было. В качестве возможного фактора он назвал развитость соответствующих служб и наблюдения за природными очагами чумы.

Ранее сообщалось о подписанном главой Роспотребнадзора постановлении о введении дополнительных мер в России из-за риска завоза чумы.

В частности, властям регионов ведомство рекомендовало обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы. Также рекомендовано организовать информирование населения о мерах профилактики чумы.

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