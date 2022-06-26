NYT: спецназ стран НАТО тайно ведет работу на Украине

Представители Запада, по сведениям американской прессы, заняты секретной деятельностью по поддержке украинских сил.

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На Украине ведут тайную деятельность члены подразделений спецназа (коммандос) ряда стран Североатлантического Альянса. Такие сведения озвучила американская пресса со ссылкой на осведомленные источники.

Так, на территории страны, по информации СМИ, работают представители спецназа Канады, Великобритании, Франции и Литвы, а также сотрудники американского ЦРУ. Иностранные служащие якобы задействованы в тренировке ВСУ и в организации процессов в области поставок вооружения и разведывательной деятельности.

Как пишет газета The New York Times, силы специального назначения действуют на Украине с опорой на опыт НАТО, осуществлявшего аналогичную работу в Афганистане. При этом представители западных стран будто бы держатся в отдалении от передовой, поддерживая украинских военнослужащих из штабов.