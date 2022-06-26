Володин перечислил законы, которые вступят в силу в России с июля

В числе нововведений - ряд положений закона о биологической безопасности и законы, снижающие бюрократическую нагрузку на людей.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 июля текущего года. В частности, вступит в силу нововведение, согласно которому теперь для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис обязательного медицинского страхования.

«Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС (можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность - говорится в пояснительных материалах к сообщению) - нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», - пишет политик у себя в Telegram.

Кроме того, Володин привел материалы, в которых сказано, что для малого бизнеса в некоторых регионах страны будет запущен специальный налоговый режим. Отмечено, что участники программы будут заполнять меньше отчетности, и им также не потребуется платить страховые взносы. Еще один новый закон коснется должников, у которых теперь будут списываться суммы так, чтобы оставался прожиточный минимум.

Вместе с тем в числе нововведений - ряд положений закона о биологической безопасности, что предполагает уведомление организациями профильного органа об исследованиях в области биологической безопасности.

Ранее Вячеслав Володин призвал жителей Украины поспешно не выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы их снова не пришлось искать.