Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку

Напомним, с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал жителей Украины поспешно не выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы их снова не пришлось искать. Как отметил политик, украинских чиновников необходимо привлечь к ответственности за нарушение прав граждан, которые хотят говорить изучать родной язык и разговаривать на нем.

«В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской - запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября», - написал спикер Госдумы у себя в Telegram-канале.

Напомним, с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу, отмечается, что учебники по данным предметам уже изъяты, а из образовательной программы убрали произведения всех российских писателей.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов выразил свою обеспокоенность усилившейся ненавистью «ко всему русскому», и высказал возражение переименованию улицы Пушкина, которая расположена рядом с мэрией города.