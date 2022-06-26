Песков сообщил, что Шойгу доложит Путину об итогах инспекции российской группировки в спецоперации

Напомним, глава Минобороны проинспектировал задействованную в спецоперации российскую группировку войск, и, в частности, заслушал доклады командующих по текущей обстановке.

© Фото: Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу каждый день докладывает российскому лидеру о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, планируется ли доклад главы Минобороны президенту об итогах инспекции российской группировки войск, задействованной в спецоперации на Украине.

«Министр обороны докладывает президенту ежедневно», - отметил Песков в беседе с РИА Новости.

Напомним,Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск. Так, на командных пунктах ВС РФ он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских военнослужащих на основных операционных направлениях, а также вручил российским военнослужащим государственные награды - медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.