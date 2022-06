В стране и мире США, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и Япония создали тихоокеанский альянс Елизавета Потейчук Альянс призван стать очередной инициативой, направленной на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. © Фото: marine_corps, Digital, Globallookpress Читайте нас на: Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония сообщили о формировании нового альянса в Тихоокеанском регионе. Механизм получил название Partners in the Blue Pacific (PBP). Отмечается, что альянс призван стать очередной инициативой, направленной на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. «Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов - Partners in the Blue Pacific (PBP)», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Из заявления следует, что страны механизма намерены «наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года». Уточняется, что данная стратегия, вероятно, будет принята в ходе саммита лидеров стран организации. Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз совместно с Североатлантическим альянсом формируют коалицию для борьбы с РФ. Глава МИД РФ сравнил данное явление с тем, что Гитлер во времена Второй мировой так же объединил большую часть европейских стран для войны с СССР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика