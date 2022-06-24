Лавров заявил, что НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией

Глава МИД РФ сравнил данное явление с тем, что Гитлер во времена Второй мировой так же объединил большую часть европейских стран для войны с СССР.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз совместно с Североатлантическим альянсом формируют коалицию для борьбы с РФ. Глава внешнедипломатического ведомства сравнил данное явление с тем, что Адольф Гитлер во времена Второй мировой войны так же объединил большую часть европейских стран для войны с СССР.

«Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО, собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с РФ. Будем на все это смотреть очень внимательно», - отметил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Напомним, накануне Сергей Лавров встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава МИД РФ отметил, что отношения двух стран вышли на новый уровень. До этого Лавров посетил Иран и провел переговоры с президентом страны Сейедом Эбрахимом Раиси.