Армия Вскрыть маскировку: кадры уничтожения огневой точки ВСУ расчетом ПТРК «Корнет» После получения задачи мобильный расчет ПТРК прибыл в назначенный район, развернул вооружение и уничтожил найденную огневую точку по полученным указаниям. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подразделения Воздушно-десантных войск. Так, расчет беспилотника обнаружил замаскированную огневую позицию бронетехники украинской армии на заброшенном предприятии. После получения задачи мобильный расчет ПТРК прибыл в назначенный район, развернул вооружение и уничтожил найденную огневую точку по полученным целеуказаниям. Результат поражения фиксировали средства объективного контроля беспилотника. Напомним, Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Полеты по маршрутам проходили на малых и сверхмалых высотах. Отмечено, что в ходе выполнения боевых задач применялись 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь». Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика