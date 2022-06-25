Армия «Аллигаторы» на охоте: экипажи Ка-52 нанесли удары по укреплениям и бронетехнике ВСУ Применялись 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Полеты по маршрутам проходили на малых и сверхмалых высотах. Летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ. Для ударов применялись 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь». Ранее представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что населенные пункты Горское и Золотое были освобождены от ВСУ российским войсками и военнослужащими Народной милиции ЛНР. Он рассказал, что «южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в "Горском котле"». Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика