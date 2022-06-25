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Грандиозный праздник «Алые паруса» прошел для выпускников в Санкт-Петербурге

Елизавета Потейчук
07:39 25.06.2022
В ходе праздничного вечера с напутственным словом к выпускникам обратился губернатор Санкт-Петербурга.
Грандиозный праздник «Алые паруса» прошел для выпускников в Санкт-Петербурге
© Фото: ТРК "Звезда"
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В ночь с 24 на 25 июня выпускники школ Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов России, а также Донбасса отметили старт взрослой жизни на празднике «Алые паруса». В общей сложности на Дворцовой площади собрались порядка 65 тысяч выпускников.

Невский проспект был украшен символикой «Алых парусов», в праздничный вечер его часть стала пешеходной. Кроме того, к выпускникам обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Сегодня удивительная и волшебная ночь. Сегодня "Алые паруса" понесут вас во взрослую жизнь. Дерзайте, творите, побеждайте! Сегодня России так необходимы ваши победы, ваши знания и таланты!», - цитирует ТАСС слова Беглова.

Напомним, президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским выпускникам, которые 25 июня переходят на новый жизненный этап, оставляя в прошлом школьные годы. Лидер страны отметил, что сегодня, в свои совсем еще юные годы, выпускники полны мечтаний и мыслей о том, какой будет их взрослая жизнь.

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