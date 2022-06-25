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«Дерзайте и мечтайте»: Путин поздравил выпускников российских школ

Алиса Краузе
00:00 25.06.2022
Президент РФ отметил, что молодому поколению предстоит создавать будущее России и развивать страну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к российским выпускникам, которые 25 июня переходят на новый жизненный этап, оставляя в прошлом школьные годы. Глава государства искренне поздравил молодых людей, их родителей и наставников с этим важным событием.

Лидер страны отметил, что сегодня, в свои совсем еще юные годы, выпускники полны мечтаний и мыслей о том, какой будет их взрослая жизнь. И в такой период, имея перед собой огромное количество путей и возможностей, важно, как указал Путин, отыскать свою дорогу и свое занятие, которое позволит раскрыть способности в полной мере и к которому будет лежать душа.

«Всегда нужно ставить для себя самую высокую планку, причем вне зависимости от того, какую профессию вы в итоге выберете. Стараться любые, пусть даже небольшие, задачи решать на "пять с плюсом"», - заявил президент.

Российский лидер рекомендовал выпускникам не сдаваться, если у них не выходит что-то сразу, пообещав, что так им точно удастся преуспеть и в профессии, и в творчестве и в личностном развитии. Он подчеркнул, что именно на молодом поколении лежит очень важная задача - создавать будущее России и приходить к новым вдохновляющим открытиям и достижениям в самых различных областях.

Владимир Путин выразил уверенность, что через годы страна будет знать, чего смогли добиться сегодняшние школьники, и будет гордиться тем вкладом, который они вносят в ее развитие и укрепление.

«Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу - действовать, а не ждать, пока кто-то все сделает за вас», - высказался глава РФ.

Президент призвал выпускников дерзать, мечтать и смело двигаться вперед и пожелал им счастья, благополучия и удачи во всем.

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