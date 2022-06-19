В Союзе журналистов указали на усталость прессы Запада от украинской тематики

Вместе с тем, указывается все более разрастающийся интерес китайской прессы к теме конфликта на Украине и ее поддержка действий России.

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В западной прессе наблюдается усталость от украинской тематики. Так, многие журналисты хотят посмотреть на конфликт и с другой позиции.

В российском Союзе журналистов наблюдают за «тем, что происходит на тех информационных площадках, в том информационном поле». Так, там следят как за вещанием в западных странах так и в остальном мире. Об этом рассказал председатель общества Владимир Соловьев.

«Украинская тема во многом уже надоела западной аудитории. Через этот мейнстрим пробиваются уже голоса журналистов, которые хотят посмотреть на ситуацию с другой стороны. Хотя их пока мало. При этом в Донбасс приезжают целые автобусы с журналистами из разных стран. Но чаще всего это журналисты из Индии, Китая, арабских стран, из Латинской Америки. Из западных стран приезжают мало, в основном они все работают с украинской стороны», - рассказал он в интервью радио Sputnik.

Соловьев рассказал о сотрудничестве с Всекитайской ассоциацией журналистов. Отмечено, что общение происходит зачастую через Zoom-конференции. Он указал, что тема Украины все сильнее проявляется в фокусе китайских журналистов.

«Мы неоднократно встречались, ездили друг к другу в гости. И мы отмечаем, что если раньше в китайской прессе обычно очень витиевато и очень издалека рассказывалось о событиях в России и на Украине, то сейчас они все более откровенно говорят о своей поддержке России. И это заметно еще и по комментариям к статьям, потому что подавляющее большинство комментариев - в поддержку России», - сообщил представитель Союза журналистов.

Он также указал и на другие страны - Индию и государства Латинской Америки.

«То же самое в индийской прессе, в Латинской Америке. В Латинской Америке откровенно пишут, что в данном случае идет столкновение США с Россией на территории Украины. И очень многие в мире - и в Африке, и в Азии - говорят именно так», - подытожил Владимир Соловьев.

Ранее в Луганской Народной Республике заявили, что Киев мог строить базу НАТО под Северодонецком. Об этом рассказал перешедший на сторону ЛНР бывший замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов.