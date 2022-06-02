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В ООН оценили количество людей, которые могут столкнуться с голодом из-за ситуации на Украине

Максим Крюков
05:45 02.06.2022
Российский представитель ФАО подчеркнул, что мировому сообществу необходимо объединить силы для устранения последствий конфликта на Украине с целью обеспечения продовольственной безопасности.
В ООН оценили количество людей, которые могут столкнуться с голодом из-за ситуации на Украине
© Фото: Annie Spratt, Unsplash
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В этом году из-за конфликта на Украине около пятнадцати миллионов человек по всему миру могут оказаться на грани голода. С таким заявлением выступил директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

«Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году - последний допандемийный год - в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли «красную черту» от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», - приводят его слова РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что высокие показатели голодающих были и ранее, кризисная ситуация на Украине, безусловно, обострила обстановку. Особенно это скажется на странах, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой границе и только начали выходить из кризиса.

Кобяков отметил, что на сегодняшний день основной задачей мирового сообщества является консолидировать и устранить последствия конфликта на Украине с целью обеспечения продовольственной безопасности, потому как устранение других глубинных причин мирового голода потребует гораздо больше усилий, средств и времени.

Ранее стало известно, почему антироссийские санкции стали продовольственной угрозой для всего мира. С начала года пшеница подорожала на 60 процентов, цены на нее на европейских рынках уже побили абсолютный рекорд - почти 440 евро за тонну.

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