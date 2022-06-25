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В FT указали на игнорирование интересов остального мира в попытках изолировать РФ

Марина Крижановская
05:44 25.06.2022
Автор статьи призвал учитывать интересы других государств, если Запад хочет, «чтобы остальные страны последовали против России» за ним.
В FT указали на игнорирование интересов остального мира в попытках изолировать РФ
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress
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В зарубежной прессе считают, что попытки стран Запада изолировать Россию от всего мира обречены на провал.

В качестве обоснования указывается отсутствие какого-либо учета интересов остальной части мирового сообщества. Такими мыслями поделился обозреватель газеты Financial Times Эдвард Люс.

Он отметил, что спецоперация России на Украине «повышает спрос на многополярный мир». Также автор добавил, что не должно вызывать удивления желание других стран закупать у России зерно и энергоресурсы.

«Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», - делится своими размышлениями Люс на страницах британской газеты.

Вместе с тем он отметил шаги этих двух стран, блокирующих попытки Запада вычеркнуть Россию «из многосторонней системы». Автор статьи призвал учитывать интересы других стран, «если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России».

«Мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, - это не дипломатическая стратегия», - подытожил Эдвард Люс.

Ранее приводился материал британского СМИ The Spectator, автор которого отметил отстранение европейских стран от украинской тематики. В частности, речь шла о Франции и Германии.

Так, журналист Эндрю Теттенборн написал, что «неправильно думать, будто бы демонстрируется европейская солидарность в вопросе поддержки Украины».

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