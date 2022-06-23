The Spectator: в Германии, Франции и Италии хотят «остаться в стороне» по теме Украины

Также приводится мысль, что некоторые страны желают остаться в стороне и предоставить возможность Украине договариваться с президентом России на возможных лучших для нее условиях.

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В британских СМИ появился материал, автор которого отмечает отстранение таких стран как Франция и Германия от украинской тематики. Так, журналист Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator пишет, что «неправильно думать, будто бы демонстрируется европейская солидарность в вопросе поддержки Украины».

Автор указывает, что эта поддержка выражалась якобы поверхностно: в осуждении действий России, ее противопоставлении «европейским демократическим ценностям» и криками «"Слава Украине" на безопасном расстоянии».

Свои выводы автор сделал на основе исследования Европейского совета по международным отношениям. Он добавил, что большинство членов европейской семьи интересует скорейший мир в этой стране, в то время как некоторых - продолжение конфликта.

«Однако, какой бы ни была позиция Польши или Литвы, <...> большинство во многих европейских странах, особенно в Германии и Италии, а также во Франции и Швеции, предпочитают "мир" вместо "справедливости"», - приводятся мысли Эндрю Теттенборна на сайте издания.

Он завершает свои размышления словами, что «грубо говоря: это означает остаться в стороне и оставить Украину договариваться с Владимиром Путиным на возможных самых лучших условиях».

Ранее «Звезда» показывала, каковы мнения в Евросоюзе относительно принятия в свои члены Украины. Так, некоторые страны годами «стоят в очереди» на получение статуса кандидата в члены евроблока, а вот в отношении других «новичков», например, Украины - решения могут быть приняты уже в ближайшие недели.