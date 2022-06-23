В стране и мире В стране и мире В стране и мире

The Spectator: в Германии, Франции и Италии хотят «остаться в стороне» по теме Украины

Марина Крижановская
04:50 23.06.2022
Также приводится мысль, что некоторые страны желают остаться в стороне и предоставить возможность Украине договариваться с президентом России на возможных лучших для нее условиях.
The Spectator: в Германии, Франции и Италии хотят «остаться в стороне» по теме Украины
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В британских СМИ появился материал, автор которого отмечает отстранение таких стран как Франция и Германия от украинской тематики. Так, журналист Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator пишет, что «неправильно думать, будто бы демонстрируется европейская солидарность в вопросе поддержки Украины».

Автор указывает, что эта поддержка выражалась якобы поверхностно: в осуждении действий России, ее противопоставлении «европейским демократическим ценностям» и криками «"Слава Украине" на безопасном расстоянии».

Свои выводы автор сделал на основе исследования Европейского совета по международным отношениям. Он добавил, что большинство членов европейской семьи интересует скорейший мир в этой стране, в то время как некоторых - продолжение конфликта.

«Однако, какой бы ни была позиция Польши или Литвы, <...> большинство во многих европейских странах, особенно в Германии и Италии, а также во Франции и Швеции, предпочитают "мир" вместо "справедливости"», - приводятся мысли Эндрю Теттенборна на сайте издания.

Он завершает свои размышления словами, что «грубо говоря: это означает остаться в стороне и оставить Украину договариваться с Владимиром Путиным на возможных самых лучших условиях».

Ранее «Звезда» показывала, каковы мнения в Евросоюзе относительно принятия в свои члены Украины. Так, некоторые страны годами «стоят в очереди» на получение статуса кандидата в члены евроблока, а вот в отношении других «новичков», например, Украины - решения могут быть приняты уже в ближайшие недели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:38 В стране и мире
Видео
«Остановились двигатели»: члены экипажа Ан-30 рассказали о жесткой посадке в Якутии
05:01 Армия
Видео
Храбры, честны, мужественны: командующий ЦВО наградил военных РФ, отличившихся в ходе спецоперации
03:33 Армия
Видео
Самолеты Ил-38 ТОФ разбомбили наземные объекты «противника» на Камчатке
01:51 В стране и мире
РБК: Минтруд рассчитал индексацию пенсий на следующие три года
00:58 Армия
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
Популярное
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.