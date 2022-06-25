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В Сербии посчитали, что Украина стала кандидатом в ЕС лишь из-за конфликта с Россией

Алиса Краузе
05:22 25.06.2022
Глава МВД Сербии заявил, что Украина не соответствует требованиям к кандидату на вступление в ЕС.
В Сербии посчитали, что Украина стала кандидатом в ЕС лишь из-за конфликта с Россией
© Фото: IMAGO Dwi Anoraganingrum Globallookpress
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Украине был присвоен статус кандидата в члены Евросоюза только из-за конфликта с Россией. Такое мнение выразил министр внутренних дел Сербии Александар Вулин отметив, что сама страна, при этом, не отвечает требованиям для вступления в ЕС.

Как отметил член сербского правительства, этим Европейский союз явно продемонстрировал неравное отношение к претендующим на этот статус государствам. Так, по его словам, в отношении балканских стран стандарты объединения действуют строго и бескомпромиссно.

«Европейский союз решил перестать притворяться, что существуют единые правила для всех», - цитирует Вулина ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

Глава МВД Сербии заметил, что «столкновение с РФ» позволило Киеву избежать десятилетий бюрократии и давления. Властям Украины также не понадобилось реформировать экономику, развивать систему правосудия и противостоять коррупции, чтобы получить желаемое.

Ранее Евросоюз объявил Украину кандидатом на вступление в международную организацию. Также этот статус получила Молдавия.

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