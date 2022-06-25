Двое чехов могут получить пожизненное заключение из-за мародерства на Украине

Отмечается, что украинские службы уличили чехов в обладании золотыми и серебряными украшениями, их общий вес составлял около 500 граммов.

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Двое граждан Чехии подозреваются в мародерстве, осуществленном во время боевых действий под Киевом. Жители Чешской республики были участниками вооруженных сил Украины.

Таким образом, двое чехов оказались во внимании Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии. Отмечается, что полиция Украины вела в отношении них расследование. Но обвинения предъявлены не были и граждане Чехии смогли вернуться к себе домой.

Как сообщает ТАСС, чехи примкнули к одному из батальонов ВСУ. Также они могут быть осуждены на пожизненное заключение в случае доказательства их вины.

Уточняется, что украинские службы уличили чехов в обладании золотыми и серебряными украшениями. Их общий вес составлял около 500 граммов. Вместе с тем приводится информация, что один из фигурантов признал вину, утверждая, что брал только не представлявшие ценности вещи. Например, булавки или брошенную военную фуражку.

Ранее мэр города Купянск Геннадий Мацегора рассказал, что до прихода российских военных в город там были беспорядки и мародерство. Но, по его словам, их убрали российские военные. Глава Купянска добавил, что «русские военные с первого дня подкупили своим поведением через "спасибо" и "пожалуйста"».