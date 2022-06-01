«Подкупили своим поведением»: мэр Купянска рассказал, как принял сторону ВС РФ

При помощи Российской Федерации в городе были восстановлены поставки электроэнергии, благодаря чему заработали важные объекты инфраструктуры.

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Военнослужащие ВС РФ отличились вежливостью и добротой и предотвратили начавшиеся в городе беспорядки и мародерство. Об этом рассказал мэр Купянска Геннадий Мацегора.

«Русские военные с первого дня подкупили своим поведением через «спасибо» и «пожалуйста». Беспорядки и мародерство, которые начались в городе, убрали российские военные», - сказал он.

«Моя задача, как мэра города, была уберечь жителей и основную инфраструктуру. Мне кажется, мне это удалось», - добавил Геннадий Мацегора.

Он также заявил, что со стороны Украины были полностью прекращены поставки электричества. При помощи Российской Федерации была подключена напрямую подпитка электроэнергии, увеличена мощность на предприятиях высоковольтных линий, которые обслуживают не только город Купянск, но и семь населенных пунктов Изюмского района.

«Населенные пункты получили свет, соответственно, заработал и водоканал, и критическая инфраструктура: больницы, пекарни», - сказал мэр города.

Ранее «Звезда» рассказала, как жители Харьковской области возвращаются к мирной жизни. В тех населенных пунктах, которые освободила российская армия, сейчас не только безопасно, но там постепенно восстанавливается вся инфраструктура - начинают работать хлебзаводы, фермы, а недостающие продукты привозят с гуманитарной помощью.