Заместитель генсека НАТО Джоанэ предположил, что возможно выстаивать взаимоотношения с Россией именно через призму культуры.

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Россия вносит значительный вклад в развитие мировой культуры, поскольку она обладает великой культурой. С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

«Все же Россия - это страна великой культуры, большой культурной глубины, массированный вкладчик в мировую культуру», - приводит его слова ТАСС.

Таким образом он прокомментировал включение в программу российских фильмов в отличие от других крупных кинофестивалей. Об этом он заявил в ходе проведения международного кинофестиваля «Трансильвания» (TIFF). Он проходит в Румынии, городе Клуж-Напока.

Джоанэ предположил, что возможно выстаивать взаимоотношения с российским государством именно через призму культуры.

«В том, чтобы сохранять связь с элитами, у которых иное представление о будущем России, нет ничего плохого. И, возможно, культура дает в конце концов шанс. Визуальные и не визуальные коммуникации посредством символов зачастую более эффективны, чем политические, дипломатические или военные коммуникации», - подытожил замгенсека НАТО.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подтвердили продолжение сотрудничества с Россией в полном объеме. Сообщалось, что спектр взаимодействия не изменился: «по туберкулезу, по неинфекционным заболеваниям, по потреблению соли - по всему».