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«Мы победили, все довольны»: гендиректор ФК «Динамо» оценил матч с участием Овечкина

Алексей Курильченко
22:42 25.06.2022
Руководитель клуба не исключил, что «Динамо» в будущем организует больше таких необычных матчей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров  оценил игру хоккеиста Александра Овечкина в футбольном матче против любительской команды «Амкал». Руководитель остался доволен получившимся шоу.

«Замечательное шоу. Все получилось. Саша забил - контракт отработал. Мы победили, все довольны», - рассказал Пивоваров.

Гендиректор также рассказал подробности заключенного с Овечкиным контракта - он согласился играть за символическую плату и не получит каких-либо бонусов за забитый мяч. В будущем «Динамо» может провести еще больше таких необычных матчей, отметил Пивоваров.

«Мы подумаем, оценим охваты. Мне сказали, что у нас уже более миллиона просмотров "Вконтакте". Посмотрим, сколько просмотров наберет видео с Сашиным голом. И, исходя из результатов, будем принимать решение - делать ли что-то такое в дальнейшем», - рассказал Пивоваров.

Напомним, Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче в составе московского «Динамо» против любительской команды «Амкал». Хоккеист сумел отметиться голом. Матч завершился со счетом 5:0.

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