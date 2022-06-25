«Мы победили, все довольны»: гендиректор ФК «Динамо» оценил матч с участием Овечкина
Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру хоккеиста Александра Овечкина в футбольном матче против любительской команды «Амкал». Руководитель остался доволен получившимся шоу.
«Замечательное шоу. Все получилось. Саша забил - контракт отработал. Мы победили, все довольны», - рассказал Пивоваров.
Гендиректор также рассказал подробности заключенного с Овечкиным контракта - он согласился играть за символическую плату и не получит каких-либо бонусов за забитый мяч. В будущем «Динамо» может провести еще больше таких необычных матчей, отметил Пивоваров.
«Мы подумаем, оценим охваты. Мне сказали, что у нас уже более миллиона просмотров "Вконтакте". Посмотрим, сколько просмотров наберет видео с Сашиным голом. И, исходя из результатов, будем принимать решение - делать ли что-то такое в дальнейшем», - рассказал Пивоваров.
Напомним, Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче в составе московского «Динамо» против любительской команды «Амкал». Хоккеист сумел отметиться голом. Матч завершился со счетом 5:0.