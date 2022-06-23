МО РФ: нацисты в Харькове насильно привозят больных детей в заминированную больницу

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Боевики националистического батальона «Кракен»* при поддержке бойцов теробороны в Харькове насильно перевозят больных детей и медперсонал в Первую детскую городскую больницу. Здание больницы заминировано - оно может быть использовано для проведения провокации против российских войск. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», - заявил Мизинцев.

Ранее глава НЦУО сообщил, что уголовники из нацбатальона «Кракен»* терроризируют мирных жителей Харьковской области. Они проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей.

*«Кракен» - нацбатальон, являющийся частью нацбатальона «Азов», в отношении членов которого в РФ возбуждены уголовные дела

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов