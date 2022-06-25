Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР

Кроме того, за сутки военнослужащие уничтожили свыше 300 украинских боевиков и иностранных наемников в районе Николаева.

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Вооруженные Силы РФ уничтожили до 80 польских наемников после ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, в результате ударов также уничтожены 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град».

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град»», - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, за сутки военнослужащие уничтожили свыше 300 украинских боевиков и иностранных наемников, а также 35 единиц тяжелого вооружения в районе Николаева.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подразделения Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.