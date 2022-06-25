МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль

Территория перешла под контроль ЛНР после освобождения Северодонецка и Боровского.

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После освобождения Северодонецка и Боровского под полный контроль Народной милиции Луганской Народной Республики перешла вся левобережная территория Северского Донца в границах республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль», - заявил Конашенков.

Напомним, подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск полностью освободили города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. Подразделениями российской армии командовал генерал армии С.В. Суровикин.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов