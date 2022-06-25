Пригожин рассказал о состоянии Валерии после падения на сцене

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал телеканалу «Звезда» о состоянии певицы Валерии после падения на сцене. По его словам, артистка не пострадала, помощь медиков не потребовалась.

«Оступилась или не увидела. Меня в этот момент не было. Так, коленка болит. Все обошлось, спасибо», - рассказал продюсер.

Напомним, Валерия во время записи шоу поскользнулась и упала со ступеньки на сцене. Видео с моментом падения опубликовали в сети.

Ранее поклонница известной российской поп-певицы МакSим бросилась на сцену и попыталась обнять звезду во время концерта. Она не захотела отпускать своего кумира и крепко схватила ее за руку. МакSим не устояла на ногах, однако быстро поднялась и продолжила выступление.