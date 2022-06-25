Фанатка повалила певицу МакSим, выбежав на сцену

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Поклонница известной российской поп-певицы МакSим не смогла сдержать своих чувств во время концерта исполнительницы. Девушка бросилась на сцену и попыталась обнять звезду, однако все пошло не по плану.

На кадрах видно, как певица отстранилась в попытке отойти от фанатки, однако та не захотела отпускать своего кумира и крепко схватила ее за руку. В это же время на место прибыла охрана и поклонницу попытались удалить со сцены.

Дошло до того, что МакSим не устояла на ногах, однако быстро поднялась и продолжила выступление. Инцидент произошел в Екатеринбурге.