«Новый поворот в отношениях с НАТО»: эксперт объяснил поставки в Белоруссию «Искандер-М»

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Решение президента России Владимира Путина о поставках в Белоруссию российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» является ответом США на размещение своего ядерного оружия на территории стран НАТО в нарушение договоренностей. Как рассказал «Звезде» военный эксперт Виктор Литовкин, передача комплексов может повлиять на отношения России и Запада.

«США неоднократно нарушали договоренности, размещая свои ракеты на территории Германии, Бельгии, Италии, Турции... Россия неоднократно делала замечания, а Штаты отвечали, что делают это в рамках НАТО и Евроатлантической солидарности. Теперь мы, в рамках Союзного государства, готовимся передать Белоруссии "Искандеры". Это говорит о том, что мы действуем ассиметрично действиями американцев. И это новый поворот в наших отношениях с НАТО и США. Это покажет альянсу, что с ним поступят так, как они поступают с другими», - заявил Литовкин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Путин отметил, что комплексы могут применять как обычные, так и ядерные ракеты.