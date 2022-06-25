Asia Times: США и НАТО столкнулись с двумя угрозами из-за Украины

По словам обозревателя, хотя США и страны НАТО могут участвовать в коротких конфликтах, ни одна из них не может поддержать длительные боевые действия.

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Арсеналы оружия у стран Запада сокращаются, и быстро восполнить их не удастся, что несет серьезные угрозы для Соединенных Штатов и союзников по Североатлантическому альянсу. Такое мнение выразил аналитик Asia Times Стивен Брайен.

Автор статьи пишет, что хотя США и страны НАТО могут участвовать в коротких конфликтах, ни одна из них не может поддержать длительные боевые действия, поскольку в нынешней ситуации при истощенных запасах техники недостаточно, а сроки для создания новой техники велики.

Согласно статье, Соединенные Штаты вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями: первая - затягивание кризиса на Украине. Вторая - риск боевых действий в Азии, например в Корее или на Тайване.

Аналитик приводит в пример ситуацию времен Второй Мировой войны. Как пишет Брайен, тогда Соединенным Штатам пришлось в экстренном порядке решать проблему с поставками вооружений. Президент объявил чрезвычайное положение и перевел всю промышленность страны на военные рельсы.

Как пишет обозреватель, на сегодняшний день ситуация изменилась: страны Запада производят покупку вооружения время от времени, а не на постоянной основе. Предприятия, производящие вооружение, работают только при наличии заказов.

Таким образом, Стивен Брайен объясняет, что у Западных стран не хватит арсеналов оружия, чтобы противостоять двум вышеперечисленным угрозам.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что введение санкций против России из-за событий на Украине ударило по ценам на бензин в США. По словам американского президента, введение санкций не могло пройти без последствий для энергетического рынка США и Европы.