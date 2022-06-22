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Байден признал, что антироссийские санкции ударили по ценам на бензин в США

Игнат Далакян
22:43 22.06.2022
По словам американского президента, в Вашингтоне могли «закрыть глаза» на действия РФ и тем самым избежать рекордного подорожания топлива.
Байден признал, что антироссийские санкции ударили по ценам на бензин в США
© Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Соединенные штаты и Европа знали, что введение санкций против Российской Федерации из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка. Об этом заявил президент Джо Байден во время специального обращения к нации.

«Россия - один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин», - цитирует слова Байдена РИА Новости.

В итоге лидер Соединенных Штатов признал, что с начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а в других странах - еще сильнее.

Ранее 45-ый президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации нынешнего главы государства Джо Байдена могут привести к мировой войне. Политик также напомнил о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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