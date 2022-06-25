Путин заявил, что зеркально отвечать на авиатренировки США нет необходимости

Президент РФ отметил, что необходимо позаботиться об обеспечении безопасности России и Белоруссии, а также и других стран ОДКБ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин ответил на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко дать зеркальный ответ на авиатренировки Соединенных Штатов. По мнению российского лидера, в этом нет никакой необходимости.

«Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально - можно, но нам с вами даже и зеркально, наверное, не стоит отвечать, нет необходимости. Но я с вами согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей с вами безопасности, а может быть, и других стран ОДКБ, мы обязаны», - сказал Путин.

Президент предложил дооборудовать самолеты Су-25, находящиеся на вооружении Белоруссии, и начать подготовку летного состава.

Ранее в беседе с Лукашенко Путин заявил, что американцы хранят в Европе до 200 ядерных тактических боезапасов, в основном, атомных бомб.