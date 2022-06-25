Путин заявил, что зеркально отвечать на авиатренировки США нет необходимости
Президент России Владимир Путин ответил на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко дать зеркальный ответ на авиатренировки Соединенных Штатов. По мнению российского лидера, в этом нет никакой необходимости.
«Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально - можно, но нам с вами даже и зеркально, наверное, не стоит отвечать, нет необходимости. Но я с вами согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей с вами безопасности, а может быть, и других стран ОДКБ, мы обязаны», - сказал Путин.
Президент предложил дооборудовать самолеты Су-25, находящиеся на вооружении Белоруссии, и начать подготовку летного состава.
Ранее в беседе с Лукашенко Путин заявил, что американцы хранят в Европе до 200 ядерных тактических боезапасов, в основном, атомных бомб.