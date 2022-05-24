Шойгу отметил, что были активизированы украинские усилия по вступлению в НАТО и размещению на ее территории коалиционной военной инфраструктуры.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. Он сделал это на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ.

«Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на ее территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию. Более того, возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки», - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности значительно ухудшилась - несмотря на российские усилия, Запад не принял во внимание предложения РФ об урегулировании ключевых для России вопросов безопасности - нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи территории России. Министр обороны России отметил, что в реальности все делалось с точностью до наоборот.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов