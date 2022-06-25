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МЧС РФ опубликовало кадры поиска пропавших при наводнении в Черном море

Алексей Курильченко
18:46 25.06.2022
В ходе поисков задействовано два спасательных катера ЮРПСО МЧС России.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Сочи продолжаются работы по поиску людей, пропавших в результате наводнения. На месте происшествия работает начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. Спасателями ЮРПСО МЧС России совместно с авиационным звеном Южного АСЦ обследованы участки береговой полосы Черного моря площадью 35 квадратных километров от устья реки Чемитоквадже до поселка Каткова Щель и от Катковой Щели до поселка Лазаревское. Также было задействовано два спасательных катера ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники Лазаревского подразделения Южного РПСО на удалении 1-1,2 километров от берега вели работы по поиску пропавших в море людей от поселка Магри до Лазаревского и от Лазаревского до реки Шахе. Вторая группа спасателей Туапсинского филиала ЮРПСО обследовала на катере участок акватории Черного моря от города Туапсе до поселка Магри. Еще одна группа спасателей обследовала участки береговой полосы от села Волконка до поселка Лазаревское и от Магри до Макопсе.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи потоком воды вследствие наводнения унесло в Черное море два легковых автомобиля. Согласно предварительным данным, в машинах находились восемь человек, одного из них уже удалось спасти, поиски еще семи пассажиров продолжаются.

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