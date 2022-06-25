Переговоры Путина и Лукашенко начались в Санкт-Петербурге

Встреча состоялась в день 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.

Встреча состоялась в день 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает агентство ТАСС, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о намерении переориентировать 20 миллионов тонн грузов на Санкт-Петербург. Он отметил, что подобная мера обеспечит дополнительные рабочие места в Северной столице Российской Федерации.

До этого российский президент во время переговоров с его белорусским коллегой в Сочи заявлял, что экономика России, несмотря на санкции Запада, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели. Согласно словам Владимира Путина, все основные макроэкономические показатели указывают на то, что экономика Российской Федерации выдерживает санкционный удар достойно.