Замминистра обороны Фомин поздравил первых выпускников Петрозаводского ПКУ

Генерал-полковник выразил уверенность в том, что кадеты смогут «реализовать себя на выбранном поприще».

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В Петрозаводске прошел первый выпуск Президентского кадетского училища. Кадет первого выпуска училища поздравил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, который является куратором довузовского образовательного учреждения.

«Уверен в том, что вы достойно и честно будете по жизни нести гордое звание выпускника Петрозаводского президентского кадетского училища - выпускника первого выпуска», - сказал заместитель главы военного ведомства.

Он отметил, что впереди выпускников ожидает новая и интересная жизнь.

«Не ищите легких путей, смело идите вперед. При этом не забывайте, что успеха добиваются только те, кто настойчиво и ежедневно работает над собой. Всегда помните - именно от каждого из вас зависит будущее России, будущее всего народа», - напутствовал выпускников Фомин.

Обращаясь к выпускникам, он выразил уверенность в том, что они смогут «реализовать себя на выбранном поприще, будут достойны славных традиций российского воинства».

Также в Санкт-Петербурге состоялась церемония выпуска обучающихся высших военно-морских образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе военнослужащих ВМС иностранных государств. Мероприятие проводилось под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов