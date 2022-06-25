Николай Евменов вручил дипломы выпускникам ВУЗов ВМФ в Петербурге
В Санкт-Петербурге состоялась церемония выпуска обучающихся высших военно-морских образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе военнослужащих ВМС иностранных государств. Мероприятие проводилось под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
В мероприятиях приняли участие представители Главного командования ВМФ, военнослужащие ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», ветераны ВМФ, представители администрации Санкт-Петербурга и Кронштадта, руководство предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, представители военно-дипломатического корпуса.
Ранее в Тверском суворовском училище прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. Документы об окончании училища вручил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов