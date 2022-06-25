Армия Юрий Борисов вручил дипломы выпускникам Тверского суворовского училища Зампредседателя правительства РФ назвал Тверское суворовское училище лучшим в России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Тверском суворовском училище прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. Документы об окончании училища вручил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. «Для всех для вас сегодня особо торжественный день. Путевку в жизнь получает очередной выпуск Тверского суворовского училища. Вы закончили лучшее училище в России. Надеюсь, что семь лет, проведенных в стенах замечательного Тверского суворовского училища укрепили вас. Вы получили хорошие знания и у меня нет никаких сомнений, что в ваше лице мы увидим достойных защитников России», - заявил Борисов. Ранее в московском Музее Победы в торжественной обстановке вручили дипломы выпускникам общевойсковой академии ордена Жукова, которая готовит педагогические и научные кадры для Минобороны. Построение и сама церемония прошла в Зале воинской славы. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика