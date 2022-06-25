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В Москве вручили дипломы выпускникам общевойсковой академии ордена Жукова

15:19 25.06.2022
Дипломы получили 400 офицеров - каждый четвертый закончил академию с отличием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В московском Музее Победы в торжественной обстановке вручили дипломы выпускникам общевойсковой академии ордена Жукова, которая готовит педагогические и научные кадры для Минобороны. Построение и сама церемония прошла в Зале воинской славы.

Дипломы получили 400 офицеров, среди них и представители дружественных России иностранных государств и стран ОДКБ. Каждый четвертый закончил академию с отличием. 32 выпускника получили золотую медаль. Поздравил офицеров начальник Главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров.

Ранее на Соборной площади в Петропавловской крепости состоялось торжественное вручение дипломов об окончании Военного института физической культуры 102-м молодым офицерам. Нагрудные знаки о высшем образовании им вручили на том же месте, что и в июне 1910 года, когда состоялся первый выпуск Главной гимнастическо-фехтовальной школы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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