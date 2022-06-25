Полиция Норвегии подняла уровень террористической угрозы до «чрезвычайного»

Отмечается, что при стрельбе в ночном клубе норвежской столицы два человека погибли и 21 получил ранения.

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Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до «чрезвычайного» после стрельбы в ночном клубе в Осло. Об этом заявил глава PST Роджер Берг.

«Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного», - передает РИА Новости слова Берга.

По последним данным агентства, при стрельбе в ночном клубе норвежской столицы два человека погибли и 21 получил ранения. Подозреваемый был задержан. Как передает полиция Норвегии, подозреваемый в совершении преступления является гражданином Норвегии с иранским происхождением.

Напомним, что в ночном клубе в Осло неизвестный открыл стрельбу, в результате чего два человека были убиты и несколько серьезно ранены. По сообщению местной полиции, подозреваемый был задержан неподалеку от места происшествия.