Вучич заявил о необходимости альтернативы нефти РФ из-за санкций ЕС

Как передает агентство слова Вучича, правительство Сербии намерено найти «решение и замену российской нефти», до этого времени продолжается заполнение новых хранилищ, которые находятся у частных коммерческих структур.

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Сербия из-за западных санкций на поставки нефти танкерами из Российской Федерации должна найти альтернативу российской нефти. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпром" и "Газпронефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы», - передает слова президента Сербии РИА Новости.

Как передает агентство слова Вучича, правительство Сербии намерено найти «решение и замену российской нефти», до этого времени продолжается заполнение новых хранилищ, которые находятся у частных коммерческих структур.

Ранее сербский президент выступил с заявлением, что санкции Запада нанесли их инициаторам не меньший ущерб, чем тем, против кого они изначально были направлены. По мнению сербского лидера, западные санкции были плохо проработаны и нанесли их авторам не меньший ущерб.

До этого президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич договаривались о бесперебойных поставках газа из России в Сербию. Главы государств подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое сотрудничество на основе традиционно тесных связей народов двух стран.